Аршавин о пенальти в финале Евро: «Такие бездарности. У меня нет никакого удовольствия от просмотра финала»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался об итогах финального матча Евро-2020 между сборными Италии и Англии (1:1, пенальти – 3:2) «Англичане забили, а после этого не хотели владеть мячом и инициативой.
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