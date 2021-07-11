Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...
  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...
  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...

Аршавин о пенальти в финале Евро: «Такие бездарности. У меня нет никакого удовольствия от просмотра финала»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался об итогах финального матча Евро-2020 между сборными Италии и Англии (1:1, пенальти – 3:2) «Англичане забили, а после этого не хотели владеть мячом и инициативой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх