Важнейшее событие в политике России — инаугурация президента Владимира Путина — состоится 7 мая. В тот же день все правительство России уйдёт в отставку

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА "ЛЮБИМЫЙ ГЕНЕРАЛ ПУТИНА" НАЧИНАЕТ "ПОХОД НА МОСКВУ"? САМЫЕ СВЕЖИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТСТАВКАХ И НАЗНАЧЕНИЯХ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ За несколько дней до плановой ротации правительства качаются кресла под министром обороны Сергеем Шойгу и непотопляемым вице-премьером Татьяной Голиковой.
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