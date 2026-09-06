Президент Сербии Вучич после «ухода» намерен стать премьером

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил ранее распростирающуюся западными СМИ информацию о том, что готов уйти с поста главы государства и баллотироваться в премьер-министры от правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на досрочных парламентских выборах.
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