Президент Сербии Вучич после «ухода» намерен стать премьером

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил ранее распростирающуюся западными СМИ информацию о том, что готов уйти с поста главы государства и баллотироваться в премьер-министры от правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на досрочных парламентских выборах.