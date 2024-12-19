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Калужские новости

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Прокуратура начала проверку из-за жалоб на невыплату зарплаты в Калуге

Прокуратура начала проверку из-за жалоб на невыплату зарплаты в Калуге

В Калуге прокуратура начала проверку по информации, опубликованной в соцсетях, будто бы на строительстве школы на Комфортной улице работникам не выплатили зарплатуВ Калуге прокуратура начала проверку по информации, опубликованной в соцсетях, будто бы на строительстве школы на Комфортной улице работникам не выплатили зарплату.

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