Прокуратура начала проверку из-за жалоб на невыплату зарплаты в Калуге

В Калуге прокуратура начала проверку по информации, опубликованной в соцсетях, будто бы на строительстве школы на Комфортной улице работникам не выплатили зарплатуВ Калуге прокуратура начала проверку по информации, опубликованной в соцсетях, будто бы на строительстве школы на Комфортной улице работникам не выплатили зарплату.