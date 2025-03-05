В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Российская армия продолжает планомерно выдавливать противника из Курской области.
Зачем российские войска заходят в Сумскую область
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Bogdan Stupin
"...Зачистка этой зоны – вопрос времени". Жизнь любого живого существа - вопрос времени. Вся разница в количестве этого времени.
Ответить
12 час.
лл
лина любимцева
Зачем заходят в Сумскую область?.... САНИТАРНАЯ ЗОНА в 200 километров от российской границы!!!
Ответить
11 час.
Свежие комментарии