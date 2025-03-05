Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Гайдуков
    Что за чертовщина. В какую полицию, какие мигранты? Да, чтобы получить гражданство, мигрант должен отработать в Росси...Мигранты нашли но...
  • Светлана Ефименко
    В ПЛЕН СДАЮТСЯ РУССКИМ! а наши их лечат, кормят, одевают! к стенке их всех там ни кого нет нормальных! а издеваться ...Мы жили в ожидани...
  • лина любимцева
    Зачем заходят в Сумскую область?.... САНИТАРНАЯ ЗОНА в  200 километров от российской границы!!!Зачем российские ...

Зачем российские войска заходят в Сумскую область

Зачем российские войска заходят в Сумскую область

В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Российская армия продолжает планомерно выдавливать противника из Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Bogdan Stupin
&quot;...Зачистка этой зоны – вопрос времени&quot;. Жизнь любого живого существа - вопрос времени. Вся разница в количестве этого времени.
Ответить
12 час.
лл
лина любимцева
Зачем заходят в Сумскую область?.... САНИТАРНАЯ ЗОНА в  200 километров от российской границы!!!
Ответить
11 час.
наверх