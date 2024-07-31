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СК расследует дело о хулиганстве подростков-мигрантов в Мытищах

СК расследует дело о хулиганстве подростков-мигрантов в Мытищах

Следственный комитет ведет работу над уголовным делом о хулиганстве подростков-мигрантов в Мытищах Московской области.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Уж больно похоже на вброс от врагов! Тему мигрантов сейчас активно используют ципсо и западные спецслужбы, фильтруйте информацию.
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1 д.
МП
Михаил Пантюхин
Нет Николай, это не вброс, в Мытищах, как и в Балашихе и других подмосковных городов, сел и даже деревень при хотя бы 1% ржавых из сразии от общего числа коренных жителей происходят преступления, я о нарушениях молчу, такие, что хочется взять лом и напролом! У меня в бывшем кунцевском районе Москвы один идиот ржавый хотел набросился на девчонку, я крикнул, что прибыл, он убежал, дело было ночью, проводил девочку домой, жаль, что лица его мразя не видел, прибил бы на месте! Сейчас вечером, тем более ночью , о чем и девушке сказал, но у неё раньше домой прийти не было возможности , далеко работает. Короче херец Николай!
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22 час.

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