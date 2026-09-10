Хохлы терпилы

Собственно, так и есть. У нас там Медведев шпарит в сети Х, да и Дмитриев. Но в основном народ сидит в телеге.
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