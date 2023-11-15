Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

20 984 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Тебя уже и лечить то бесполезно...Тут поможет один-единственный, никогда не ошибающийся доктор...И да, воспитание тво...Время платить по ...
  • Александр Пятнистый
    Ну если нет реальных дел, так и сказать не о чем. Впрочем, подкину еще одну "отписку" - "мои дела на благо Родины сос...Время платить по ...
  • Миша Потапов
    Говорят нам нужны мигранты, ну они профи просто, тогда пусть те кто из завозит, ответит где все эти миллионы трудятся...МВД накрыло легал...

Азербайджанска диаспора в полном трауре: Призывные листы вместо тортов, наши силовики нарушили огромный пир

Азербайджанска диаспора в полном трауре: Призывные листы вместо тортов, наши силовики нарушили огромный пир

Неожиданный Сюрприз в Ресторане «Форд»: День Рождения с Милитари Акцентом В Воронеже прошло событие, которое можно считать настоящим "сюрпризом" для гостей ресторана «Форд», где отмечали день рождения важной фигуры азербайджанской диаспоры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТБ
Татьяна Бут
Что значит там тоже повезло нелегаььным мигрантам? Нелегальных мигрантов не могут призвать в армию. Их могут выдворить при желании властей или поставить на миграционный учет.
Ответить
10 час.
Н
Ната
Троллинг высшего уровня! Ура!
Ответить
7 час.
Александр Симаков
Вы кавычки видите в  слове &quot;повезло&quot; или такие нюансы русского языка Вам не знакомы? А &quot;повезло&quot; в том смысле, что пять человек нелегальных мигрантов были задержаны и их депортируют.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх