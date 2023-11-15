Азербайджанска диаспора в полном трауре: Призывные листы вместо тортов, наши силовики нарушили огромный пир

Неожиданный Сюрприз в Ресторане «Форд»: День Рождения с Милитари Акцентом В Воронеже прошло событие, которое можно считать настоящим "сюрпризом" для гостей ресторана «Форд», где отмечали день рождения важной фигуры азербайджанской диаспоры.
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