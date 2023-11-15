Азербайджанска диаспора в полном трауре: Призывные листы вместо тортов, наши силовики нарушили огромный пир

Что значит там тоже повезло нелегаььным мигрантам? Нелегальных мигрантов не могут призвать в армию. Их могут выдворить при желании властей или поставить на миграционный учет.

Александр Симаков

Вы кавычки видите в слове "повезло" или такие нюансы русского языка Вам не знакомы? А "повезло" в том смысле, что пять человек нелегальных мигрантов были задержаны и их депортируют.