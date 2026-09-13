Ушаков сообщил о единственном упоминании Украины на саммите БРИКС

На саммите БРИКС в Нью-Дели 12 сентября только министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра упомянул Украину.
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