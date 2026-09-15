Пьяный новокузнечанин напал на 24-летнего фельдшера скорой помощи

В Новокузнецке задержали мужчину, который напал на сотрудницу скорой помощи после того, как она оказала ему необходимую медицинскую помощь.
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