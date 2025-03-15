Известная российская фотомодель Виктория Лопырева, которая в 2018-м выступила послом чемпионата мира по футболу, отреагировала на вызов нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в сборную России в возрасте 36 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии