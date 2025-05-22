50-летняя Яна Рудковская снялась в купальнике Chanel на гамаке

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская в откровенном наряде снялась на гамаке. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).