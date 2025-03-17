Заражение детей туберкулезом в Приморье: прокуратура требует ужесточить наказание

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта, ФедералПресс. В Приморском крае суд вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя и работницы школьного пищеблока, признанных виновными в нарушении санитарных норм организации питания детей, что привело к распространению туберкулеза среди школьников.