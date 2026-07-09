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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ньюкасл» за 60 млн евро купит Манзамби у «Фрайбурга». «Астон Вилла» тоже претендовала на 20-летнего хавбека Швейцарии (Флориан Плеттенберг)

«Ньюкасл» и « Фрайбург » достигли полного соглашения о трансфере полузащитника Йоана Манзамби , сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

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