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В Лондоне возмутились ослаблением давления на Россию

В Лондоне возмутились ослаблением давления на Россию

Бывший советник по национальной безопасности Великобритании Питер Рикеттс в эфире Sky News выразил обеспокоенность тем, что Запад ослабил давление на Россию и не предпринимает достаточных усилий для принуждения Москвы к переговорам.

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