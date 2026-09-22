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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колосков о Fan ID в Кубке: «Система сработала эффективно – ни одного происшествия за последние годы, фанаты почти все вернулись. Но я не сторонник менять регламент в середине сезона»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что введение системы Fan ID на матчах Fonbet Кубка России следует отложить до следующего сезона.

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