Сходил в магазин за хлебушком...

Владимир Устюгов:- Сходил в круглосуточный магазин «Дикси» за хлебушком. помимо хлебушка, получил от сотрудника: травму ноги - теперь на костылях; разбитый экран телефона, второй телефон вообще пропал, полагаю, что похитили сотрудники магазина.