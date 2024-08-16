JAMA: вино незначительно снижает риск летального исхода от рака Ученые из Автономного университета Мадрида в составе научного коллектива обнаружили, что у людей, которые предпочитают пить вино, немного снижен риск летального исхода онкологических заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии