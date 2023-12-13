Правительство РФ обнулило пошлины на импортные яйца

Российское правительство поддержало обнуление пошлин на импортные яйца. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил источник на рынке, который участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по вопросу стабилизации цен на данную продукцию.
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