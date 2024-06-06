Законопроект о замене ЕГЭ на обычные экзамены рассмотрят в Госдуме

Депутаты предлагают заменить ЕГЭ на обычные школьные экзамены. Законопроект о замене единого государственного экзамена в школах России на традиционную итоговую аттестацию внесут на рассмотрение в Госдуму сегодня, пишет «Российская газета».
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