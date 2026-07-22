Киев выдвинул Варшаве условие для передачи МиГ-29

Польша сможет передать Украине советские истребители МиГ‑29 только если обеспечит ремонтное оборудование и аппаратуру для их техобслуживания, сообщает 22 июля украинский журнал «Милитарный», ссылаясь на министерство обороны страны.
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