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Киев выдвинул Варшаве условие для передачи МиГ-29

Киев выдвинул Варшаве условие для передачи МиГ-29

Польша сможет передать Украине советские истребители МиГ‑29 только если обеспечит ремонтное оборудование и аппаратуру для их техобслуживания, сообщает 22 июля украинский журнал «Милитарный», ссылаясь на министерство обороны страны.

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