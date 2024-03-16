RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила макарова
    На 25 нужно садитьЖительница Белгор...
  • Александр Николаевич
    Мрази изощряются и садят придурков за 5 баксов на ПЯТЬ лет лагерей, без права амнистии и помилования!!!Жительница Белгор...
  • tsan tsan
    Сажать надо таких  быстро и по максимуму, чтобы другим неповадно было .На Алтае возбудил...

Скира: «Наполи» хочет продлить контракт с Кварацхелией

Скира: «Наполи» хочет продлить контракт с Кварацхелией

Руководство «Наполи» планирует продлить трудовое соглашение с полузащитником Хвичей Кварацхелией. Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, неаполитанский клуб готов предложить грузину новое соглашение до лета 2029 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх