Скира: «Наполи» хочет продлить контракт с Кварацхелией

Руководство «Наполи» планирует продлить трудовое соглашение с полузащитником Хвичей Кварацхелией. Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, неаполитанский клуб готов предложить грузину новое соглашение до лета 2029 года.
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