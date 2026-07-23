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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» и «Кристал Пэлас» обсуждают аренду Дисаси

Аксель Дисаси может присоединиться к « Кристал Пэлас ». Как сообщает The Telegraph, «орлы» ведут переговоры с «Челси» и хотят взять 28-летнего француза на место  Максанса Лакруа , направляющегося в обратном направлении .

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