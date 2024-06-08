Филиппу Киркорову и другим звездам придется отказаться от голых одежд и прочих прелестей

Певец Филипп Киркоров вместе со своими коллегами может остаться без своей изюминки. Для звезд шоу-бизнеса в России, которые привыкли скрывать свои вокальные недостатки яркими нарядами и провокационным поведением, наступают непростые времена.
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