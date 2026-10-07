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Тарифы ЖКХ в 2027 году, на сколько планируют повысить коммуналку

Тарифы ЖКХ в 2027 году, на сколько планируют повысить коммуналку

На сколько подорожает ЖКХ в 2027 году прописано в проекте федерального бюджета, направленного на рассмотрение в Госдуму правительством России.

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