Тарифы ЖКХ в 2027 году, на сколько планируют повысить коммуналку

На сколько подорожает ЖКХ в 2027 году прописано в проекте федерального бюджета, направленного на рассмотрение в Госдуму правительством России.
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Очередной оскал капитализма в России, только власть негодяев может так издевкаться над своим Народом!!!