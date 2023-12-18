НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

122 подписчика

«Крылья» интересуются Виталием Шитовым. 20-летний хавбек «Спартака» в аренде в «Тюмени», его брат Владислав играет за самарцев

«Крылья» интересуются Виталием Шитовым. 20-летний хавбек «Спартака» в аренде в «Тюмени», его брат Владислав играет за самарцев

При этом речь не идет о переходе в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru. Главный тренер самарцев Игорь Осинькин не опроверг информацию об интересе к хавбеку «Спартака», выступающему ныне в «Тюмени» на правах аренды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх