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  • людмила макарова
    Нет, получить смертельный разряд током, притронувшись к корпусу трансформатора, нельзя. Однако прикосновение к прово...Убьет током и без...
  • федор
    Рогуль ты дурной и сказочник. Какие границы до начала , ты о чем Тарасик ? Чмошник ты поганый и холуй.В Киеве представи...
  • Александр Пятнистый
    Какой идиот написал этот бред? Столбовые ТП, киосковые ТП, которых море в крыму имеют ЗАЗЕМЛЕННЫЙ корпус. Ага, с Земл...Убьет током и без...

Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу. • Симферополь: +14°, ясно• Севастополь: +15°, ясно• Ялта: +16°, ясно• Алушта: +16°, ясно• Евпатория: +15°, ясно• Саки: +16°, ясно• Бахчисарай: +15°, ясно• Джанкой: +14°, облачно• Судак: +16°, ясно• Феодосия: +15°, ясно• Керчь: +14°, яс.

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