Прогноз погоды в Крыму на пятницу. • Симферополь: +14°, ясно• Севастополь: +15°, ясно• Ялта: +16°, ясно• Алушта: +16°, ясно• Евпатория: +15°, ясно• Саки: +16°, ясно• Бахчисарай: +15°, ясно• Джанкой: +14°, облачно• Судак: +16°, ясно• Феодосия: +15°, ясно• Керчь: +14°, яс.
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