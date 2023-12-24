Турецкие фашисты потеряли 12 солдат в боях с курдским ополчением в Ираке

АНКАРА (ИА Реалист). 23 декабря ВВС турецкого режима нанесли воздушные удары по северному Ираку и Сирии, поразив 29 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК) после того, как за последние два дня на севере Ирака были убиты 12 турецких солдат.