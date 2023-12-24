ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

262 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Ну... здесь пишут разные люди. Возможно, автор армянин, тогда у него типовая для данного случая оценочная шкала.Турецкие фашисты ...
  • Генрих
    А с хрена ли турки фашистами стали??? Курдов, насколько я помню, пиндосы усиленно подкармливают... Ну и кто в этом сл...Турецкие фашисты ...
  • Валерий Бирюков
    Ну, хоть в этом оказались мудрыми.Украинская Католи...

Турецкие фашисты потеряли 12 солдат в боях с курдским ополчением в Ираке

Турецкие фашисты потеряли 12 солдат в боях с курдским ополчением в Ираке

АНКАРА (ИА Реалист). 23 декабря ВВС турецкого режима нанесли воздушные удары по северному Ираку и Сирии, поразив 29 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК) после того, как за последние два дня на севере Ирака были убиты 12 турецких солдат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Генрих
А с хрена ли турки фашистами стали??? Курдов, насколько я помню, пиндосы усиленно подкармливают... Ну и кто в этом случае &quot;фашисты&quot;?
Ответить
16 час.
Виктор Луговой
Ну... здесь пишут разные люди. Возможно, автор армянин, тогда у него типовая для данного случая оценочная шкала.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх