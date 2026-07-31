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Мартин Брандл: «Думаю, что сейчас Сайнс рассматривает различные варианты на будущее»

Бывший пилот «Ф-1» и комментатор Sky Sports Мартин Брандл прокомментировал решение Карлоса Сайнса присоединиться к « Уильямсу » в 2025-м и нынешние трудности команды.

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