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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Волков заявил, что испугался вызова Чимаева: «Человек всех уничтожает, а потом говорит: «Я доберусь до тебя». Страшно»

«Как отреагировал на его вызов? Испугался. Ну как ты представляешь, подходит человек, который всех уничтожает в октагоне, и говорит: «Я до тебя доберусь».

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