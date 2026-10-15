Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск регионального министерства природных ресурсов и постановил взыскать солидарно с «Каматрансойла», «Кама шиппинга» и «Волгатранснефти» 34,3 млрд рублей за декабрьскую аварию танкеров у Керченского пролива.
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