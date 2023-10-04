Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

159 подписчиков

Свежие комментарии

Intel выделит бизнес по производству программируемых матриц и найдёт для него сторонних инвесторов

Intel выделит бизнес по производству программируемых матриц и найдёт для него сторонних инвесторов

В 2015 году корпорация Intel заплатила за бизнес разработчика программируемых матриц Altera более $14 млрд, но подобная интеграция ограничила спектр обслуживаемых сегментов рынка, а потому действующее руководство с 1 января следующего года выделит профильный бизнес в самостоятельную единицу, а также в течение трёх лет выведет её на фондовый рынок и найдёт как минимум одного стратегического инвестора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх