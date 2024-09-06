Министр обороны Британии захотел стать «мистером Украина»

Вступивший в должность в июле министр обороны Великобритании Джон Хили говорит, что поддержка Киева является для него «приоритетом номер один», несмотря на существующие внутри его страны проблемы, так как он хочет стать «мистером Украина».
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