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Министр обороны Британии захотел стать «мистером Украина»

Министр обороны Британии захотел стать «мистером Украина»

Вступивший в должность в июле министр обороны Великобритании Джон Хили говорит, что поддержка Киева является для него «приоритетом номер один», несмотря на существующие внутри его страны проблемы, так как он хочет стать «мистером Украина».

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