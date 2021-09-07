Оперативная обстановка по пожарам на территории Республики Крым

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Республике Крым за прошедшие сутки в Республике Крым было ликвидировано 11 пожаров, из них 1 в жилом секторе, 1 возгорание автомобиля, а также 9 возгораний сухой растительности и мусора.