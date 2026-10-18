Вы думаете, это просто дорожный спор? Ошибаетесь. Пока наш военный везет срочный груз для армии, гости из ближнего зарубежья решают устроить ему обструкцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИК В Госдуме рассказ...
- ВС РФ установили ...
- "Якутию сдают. Ко...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым