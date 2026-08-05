Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Стародубе прощаются с погибшим младшим сержантом Жихаревым

В Стародубе прощаются с погибшим младшим сержантом Жихаревым

В четверг, 6 августа, жители Стародубского муниципального округа Брянщины проводят в последний путь младшего сержанта Геннадия Геннадьевича Жихарева, который пал смертью храбрых при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

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