ЦАХАЛ на 100% контролирует южную границу с сектором Газа

Южная граница с сектором Газа на 100% контролируется Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Телеканал i24 сообщает, что за прошедшие сутки проникновений на территорию страны на данном участке со стороны бойцов ХАМАС не было.
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