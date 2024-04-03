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ГТРК Татарстан

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Волынец рассказала, почему женщины не хотят становиться многодетными мамами

Волынец рассказала, почему женщины не хотят становиться многодетными мамами

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, Ирина Волынец, сообщила, что наибольшее количество обращений к ней ежегодно связано с семейными конфликтами, вопросами общения с детьми после развода родителей и определением места жительства.

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