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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске сервисы кикшеринга готовы посадить полицейских на самокаты

В Новосибирске сервисы кикшеринга готовы посадить полицейских на самокаты

Сервисы кикшеринга готовы предоставить на безвозмездной основе новосибирским полицейским несколько единиц электросамокатов для обеспечения безопасности на городских улицах, если руководство МВД обратится с таким запросом.

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