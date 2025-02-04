В Новосибирске сервисы кикшеринга готовы посадить полицейских на самокаты

Сервисы кикшеринга готовы предоставить на безвозмездной основе новосибирским полицейским несколько единиц электросамокатов для обеспечения безопасности на городских улицах, если руководство МВД обратится с таким запросом.
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