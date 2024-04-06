Состоялась знаковая встреча генеральных прокуратур прикаспийских стран

В Баку состоялась встреча представителей генеральных прокуратур прикаспийских государств (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Таджикистан), нацеленная на обсуждение и решение экологических вопросов, связанных с Каспийским морем, передает inAktau.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии