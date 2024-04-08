Илон Маск рассказал о планах по колонизации Марса

Основатель компании SpaceX Илон Маск представил планы по освоению Марса на презентации, где он заявил, что без колонизации других планет существование человечества завершится через несколько столетий, а колонисты уже не вернутся на Землю.
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