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Экс-глава ВСУ предлагает использовать автомобильные дороги для взлета и посадки F-16

Экс-глава ВСУ предлагает использовать автомобильные дороги для взлета и посадки F-16

Во время войны между Россией и Украиной генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос предложил использовать шоссе для взлета и посадки американских истребителей F-16 вместо аэродромов, разрушенных российскими войсками.

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Комментарии
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г
галина
Значит у них не должно быть дорог!
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