Глава Самарской области поздравил работников почтовой связи с Днем почты России

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов почты России с Днем почты России, отметив важную роль каждого из них в обеспечении связанности территории, предприятий, организаций и человеческих судеб.
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