Политолог назвал «предупредительным» испытание «Орешника» на Украине

Политолог Лукьянов назвал испытание «Орешника» на Украине демонстрацией для «мирового противника» @ Максим Блинов/РИА Новости Tекст: Антон Антонов Комментируя запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России, политолог Федор Лукьянов заявил, что «игра» между Россией и Западом перешла в эндшпиль.