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Министерство внутренней безопасности США прогнозирует скачок преступности во время выборов президента

Министерство внутренней безопасности США прогнозирует скачок преступности во время выборов президента

Министерство внутренней безопасности США обеспокоено вероятными массовыми беспорядками, которые могут начаться в связи с выборами президента в 2024 году.

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