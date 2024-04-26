Он каждый день проходил мимо этого дома, а на втором этаже было окно. Под которым он и останавливался.
Маленький человек
Комментарии
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Халикова Эля
💝💝💝
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13 час.
ХЭ
Халикова Эля
😍🤩🤩
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13 час.
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Он каждый день проходил мимо этого дома, а на втором этаже было окно. Под которым он и останавливался.
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