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Минздрав Подмосковья: жители могут бесплатно пройти онлайн-тесты на онкориски

Минздрав Подмосковья: жители могут бесплатно пройти онлайн-тесты на онкориски

Жители Подмосковья могут предварительно оценить состояние здоровья без визита в поликлинику. В Министерстве здравоохранения региона предложили пройти онлайн-тесты , которые позволяют определить предрасположенность к самым распространенным видам онкологических заболеваний.

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