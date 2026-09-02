Генпрокурор Гуцан: Прокуроры устранили препятствия бизнеса на Дальнем Востоке

На XI Восточном экономическом форуме генпрокурор Александр Гуцан сообщил, что прокуроры способствовали устранению преград для бизнеса на Дальнем Востоке, обеспечив налоговые льготы и поддержку более 3 тысяч резидентов регионов с преференциальными режимами.