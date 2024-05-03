Охотница за славой? Вскрылась правда об избраннице сына Гагариной

Профайлер рассказал, ждет ли 16-летнего Андрея горькое разочарование. Полина Гагарина с сыном Андреем Komsomolskaya Pravda/Global Look PressНе так давно сын Полины Гагариной начал выходить в свет со своей девушкой — Викторией Соломахиной.