Охотница за славой? Вскрылась правда об избраннице сына Гагариной

Профайлер рассказал, ждет ли 16-летнего Андрея горькое разочарование. Полина Гагарина с сыном Андреем Komsomolskaya Pravda/Global Look PressНе так давно сын Полины Гагариной начал выходить в свет со своей девушкой — Викторией Соломахиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии