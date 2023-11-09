Более полусотни атак: Частной охране разрешат сбивать дроны над объектами ТЭК

Только за первое полугодие на русские объекты ТЭК было совершено более полусотни атак беспилотников. Теперь охране таких объектов предлагают разрешить сбивать украинские дроны на подлёте - раньше такого права не было.
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